Система ППО Patriot. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що країни НАТО взяли на себе зобов’язання надати Україні більше систем протиповітряної оборони.

Про це він сказав на брифінгу за результатами Ради Україна — НАТО, пише hromadske.

Єнс Столтенберг не назвав точної кількості систем ППО, які можуть надати Україні, але запевнив, що, зокрема, будуть передані Patriot.

— НАТО визначило серед наявних можливостей системи, які можна надати Україні, — сказав він і додав, що невдовзі очікує від партнерів по НАТО анонсів постачань.

Президент України Володимир Зеленський, який був присутній на зустрічі Ради, заявив, що Україна, крім ППО, потребує також артилерійських снарядів, далекобійної зброї та авіації.

Столтенберг також підтвердив, що міністри оборони під час зустрічі говорили про снаряди, далекобійну зброю і дрони. За його словами, кожен із членів НАТО може вирішити, що з цього постачати Україні.

Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів допомогти захистити небо над Україною, згадавши, як вони допомагали днями відбити атаку Ірану на Ізраїль.

Також в Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що Україна потребує мінімум 25 систем протиповітряної оборони Patriot, аби убезпечити міста від комбінованих атак російських військ.