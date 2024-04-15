Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів допомогти захистити небо над Україну, згадавши, як вони допомагали днями відбити атаку Ірану на Ізраїль.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 15 квітня.

— Зараз увесь світ побачив по діях союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою справді ефективною може бути єдність у захисті від терору, якщо в основі єдності – достатня політична воля. Разом діяли Ізраїль, Америка, Британія, Франція та Йорданія. Максимально ефективно. Разом вони не допустили, щоб терор узяв гору. І разом працюють – із багатьма іншими, – щоб не було й подальшої ескалації, — зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що Ізраїль не є членом НАТО, і союзникам не треба було активувати «5-ту статтю», аби допомогти відбити атаку.

— І ніхто не виявився втягнутим у війну. Вони просто допомогли захистити життя. «Шахеди» в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу. Балістика всюди б’є однаково, якщо її не збити. Небо Європи могло б уже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само й Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів і ракет. Терор має програвати всюди й повністю, а не десь більше, а десь менше, — додав президент.

Атака Ірану на Ізраїлю. Що відомо?

Іран вночі запустив по Ізраїлю 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних. ЦАХАЛ заявляє про збиття 99% цілей і вже зараз відкриває повітряний простір. Ця атака тривала близько п'яти годин.

Речник армії Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що жоден із дронів не увійшов у повітряний простір країни. Усі вони були збиті над Іраком та Йорданією винищувачами союзників. Крилаті ракети також були збиті за межами країни, а от балістичні ракети вже перехоплювали в небі над Ізраїлем. Деякі з них влучили в авіабазу Неватім на півдні країни, проте руйнування там незначні, запевнив він.

Медики «Червоного щита Давида» заявили, що за допомогою після атаки звернулась 31 людина. На півдні країни поранені двоє дітей, а в центральному регіоні Шарон сталася пожежа в медичному закладі.

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем’єром Ізраїлю Нетаньягу і оголосив про термінове скликання лідерів країн G7. Він заявив, що Америка не підтримає Ізраїль у разі воєнних дій проти Ірану, повідомляє CNN.

Тегеран заявив, що не прагне ескалації в регіоні, але у разі військової відповіді.