Снаряди. Фото: Narciso Contreras/AA/picture alliance

Литовський уряд надає 35 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України у рамках чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів.

Про це заявила прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте.

«Литовський уряд виділив 35 мільйонів євро на придбання снарядів для України у рамках чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів. Разом, що б не знадобилося для перемоги», — зазначила вона.

Нагадаємо, у лютому президент Чехії Петр Павел повідомив, що країна знайшла джерела постачання 800 тисяч снарядів для України з-за кордону. Однак, процес постачання потребує фінансування.

Нещодавно стало відомо, що західні партнери вже зібрали кошти для закупівлі 300 тисяч снарядів для України за чеською ініціативою.

Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тисяч снарядів на додаток до закупівлі 300 тисяч артилерійських боєприпасів для України.