Норвегія надасть понад $150 млн для закупівлі боєприпасів для України, фото з відкритих джерел

Уряд Норвегії схвалив виділення 1,6 мільярда норвезьких крон (приблизно 153 мільйони доларів) на закупівлю боєприпасів для України. Ця допомога буде надана в рамках чеської ініціативи, спрямованої на підтримку української армії.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре.

Прем'єр-міністр зазначив, що раніше уряд країни виділив до 2 мільярди норвезьких крон на збільшення виробничих потужностей оборонної промисловості держави.

Протягом 2023 року Норвегія надала Україні загалом близько 10 мільярдів норвезьких крон у межах військової допомоги у формі пожертвувань від оборонного сектору та промисловості, грантів міжнародним фондам і механізмам та навчання українського персоналу.

Нагадаємо, у вівторок, 27 лютого, Європейський парламент проголосував за виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги.

До голосування, на саміті в Брюсселі, усі 27 країн-членів Євросоюзу погодили пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро.

Основною темою саміту в Брюсселі 1 лютого стала спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.