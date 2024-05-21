США передали майже 60 трансформаторів для енергоремонту в Харкові / Фото опублікувала Бріджит Брінк

Сполучені Штати передали через агентство з міжнародного розвитку USAID майже 60 трансформаторів оператору енергорозподільчої системи Харкова, що дозволить провести термінові ремонтні роботи пошкодженої обстрілами енергомережі міста.

Про це 21 травня повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк в соцмережі Х.

«Минулого тижня ми передали через USAID 50 трансформаторів напруги, 9 трансформаторів струму та 80 ізоляторів оператору енергорозподільчої системи Харкова», — зазначила Брінк.

За її словами, передані трансформатори мають допомогти енергетикам провести термінові ремонтні роботи в електромережі міста, які були пошкодженій внаслідок ракетних обстрілів та атак безпілотників з боку Росі.

Нагадаємо, Агентство США з міжнародного розвитку виділило понад 190 мільйонів доларів на програму, у межах якого надаватиме Україні необхідну допомогу у сфері енергетики протягом 5 років.

Також Велика Британія виділила майже 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 180 мільйонів доларів) на зміцнення енергетичного сектору України.