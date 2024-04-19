Ніл Холланд. Фото: пресслужба уряду Британії.

Велика Британія виділила майже 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 180 млн доларів) на зміцнення енергетичного сектору України.

Про це заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Холланд, передає пресслужба уряду Британії.

«Велика Британія активізує зусилля з підтримки України і виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів на зміцнення енергетичного сектору України. Ми продовжуємо працювати з партнерами по G7+, щоб допомогти Україні відремонтувати, захистити і відновити її енергетичну систему», — заявив він.

За словами Ніла Голланда, Велика Британія має намір надати Україні підтримку, необхідну для самозахисту і витіснення Росії з суверенної території України.

Нагадаємо, що у березні Велика Британія виділила додаткові 125 мільйонів фунтів (160 мільйонів доларів), які направлять на фінансування понад 10 тисяч дронів для України.