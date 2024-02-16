В Миколаєві оцифрують понад тисячу старих листівок і фотографій. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

В Миколаєві оцифрують понад 1000 старих листівок і фотографій кінця ХІХ — першої половини ХХ століття з фондів Миколаївського обласного краєзнавчого музею.

Це унікальні вуличні світлини старого міста, фотокартки з сімейних архівів відомих родин Миколаєва та задокументовані сюжети різних історичних подій в житті регіону, повідомляє пресслужба Агенції розвитку міста.

Проект з оцифрування паперових експонатів реалізує Платформа MY ART у партнерстві з Агенцією розвитку Миколаєва за фінансової підтримки Стабілізаційного фонду культури та освіти Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut в Україні.

— Умовно всі світлини можна поділити на родинні, архітектурні та подієві. Вони ілюструють не лише життя старого міста й портрети тогочасних мешканців, але й демонструють еволюцію розвитку фотографії, як мистецтва, від розкішних фотоательє до вуличного репортажу. А ще це класне джерело для краєзнавчих та етнографічних досліджень. Та ілюстрація тогочасної моди з різними костюмами, зачісками й аксесуарами. Це такий колективний портрет Миколаєва тих часів, — розповів Євген Гомонюк, експерт з розвитку культури Офісу відновлення та розвитку Миколаєва.

Співробітники Миколаївського обласного краєзнавчого музею зазначають, що музейна колекція налічує понад 390 тисяч предметів зберігання. І це тільки частка основного фонду. Група зберігання друкованих та рукописних паперових документів і фотографій — це десятки тисяч предметів. І всі вони потребують оцифрування.

— В стаціонарній експозиції музею представлена лише десята частина усіх предметів. Це дуже мало. Тому велика кількість експонатів лежить у фондах, які закриті для масового відвідування. Там працюють лише співробітники музею, які відповідають за їх зберігання. Тому відвідувачі музею навряд чи зможуть побачити всю колекцію. Ба більше, люди можуть навіть не здогадуватися, які артефакти зберігаються у музеї. А це суспільне надбання, яке має значення для всього суспільства, — зазначила Лілія Редька, головна зберігачка фондів Миколаївського обласного краєзнавчого музею.

Крім того, за її словами, з часом фотографії та інші паперові документи з експозицій необхідно міняти на факсимільні копії, аби убезпечити їх від впливу сонячного світла та інших зовнішніх факторів. Оцифрування цих предметів дозволяє створити точні копії експонатів, які використовуватимуться у подальшій роботі.

— Крім того, їх можна використовувати, як джерело для наукових праць та виставкової діяльності. Те, що частина цих світлин з’явиться в інтернеті, то це плюс, адже миколаївців та інші мешканці України зможуть їх роздивитися, і будуть мати явлення про те, які предмети у нас зберігаються, — додала Лілія Редька.

На сьогоднішній день вже оцифрована велика частина старих поштових листівок і фотографій. Всі вони будуть розміщені на спеціально створеному двомовному сайті.

В Миколаєві оцифрують понад тисячу старих листівок і фотографій. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

В Миколаєві оцифрують понад тисячу старих листівок і фотографій. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

В Миколаєві оцифрують понад тисячу старих листівок і фотографій. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

В Миколаєві оцифрують понад тисячу старих листівок і фотографій. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

В Миколаєві оцифрують понад тисячу старих листівок і фотографій. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

В Миколаєві оцифрують понад тисячу старих листівок і фотографій. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

В Миколаєві оцифрують понад тисячу старих листівок і фотографій. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

В Миколаєві оцифрують понад тисячу старих листівок і фотографій. Фото: Агенція розвитку Миколаєва

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві оцифрують понад 100 експонатів з колекцій Музею суднобудування і флоту та Миколаївського обласного художнього музею імені Верещагіна.