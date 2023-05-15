Впродовж доби, 14 та в ніч на 15 травня, рятувальники тричі ліквідували пожежі на території Миколаївської області.

Про це повідомили в ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Перший виклик відбувся ввечері о 17:59. В місті Миколаїв зайнялася літня кухня. Вогнеборці не допустили перекидання вогню на сусідню господарчу споруду.

Вночі, 15 травня, миколаївські рятувальники прибули на виклик до селища міського типу Арбузинка Первомайського району де горів гараж. Причиною займання стало коротке замикання електропроводки. На щастя вдалося вберегти житловий будинок, що знаходився поруч.

Крім того, минулої доби у Первомайському районі вогнеборці гасили пожежу сухої трави.

Нагадаємо, нещодавно, 6 травня, в Миколаївській області сталося шість пожеж, під час яких вогнеборці врятували сімох людей, ще трьох евакуювали.