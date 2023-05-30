З початку 2023 року у Миколаївській області зафіксовано 29 випадків підривів цивільних громадян на вибухонебезпечних предметах.

Про це розповів начальник відділу гуманітарного розмінування управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України у Миколаївській області Юрій Слющенко на пресконференції 29 травня, пишуть «НикВести».

Внаслідок цих підривів травмувалася 31 людина, в тому числі три дитини. П’ятеро людей загинули.

— Не дивлячись на роботу, яка проводиться, тільки за поточний рік у нас зафіксовано 29 випадків. Це інциденти, пов’язані з вибухонебезпечними предметами за участю цивільного населення. Внаслідок цих інцидентів загинуло п’ятеро осіб та ще 31 людина травмована, в тому числі — три дитини, — відзначив Юрій Слющенко.

Нагадаємо, в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області заявили, що не мають уявлення, як будуть розміновувати Кінбурнську косу після деокупації.