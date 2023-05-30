З початку 2023 року у Миколаївській області зафіксовано 29 випадків підривів цивільних громадян на вибухонебезпечних предметах.
Про це розповів начальник відділу гуманітарного розмінування управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України у Миколаївській області Юрій Слющенко на пресконференції 29 травня, пишуть «НикВести».
Внаслідок цих підривів травмувалася 31 людина, в тому числі три дитини. П’ятеро людей загинули.
— Не дивлячись на роботу, яка проводиться, тільки за поточний рік у нас зафіксовано 29 випадків. Це інциденти, пов’язані з вибухонебезпечними предметами за участю цивільного населення. Внаслідок цих інцидентів загинуло п’ятеро осіб та ще 31 людина травмована, в тому числі — три дитини, — відзначив Юрій Слющенко.
Нагадаємо, в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області заявили, що не мають уявлення, як будуть розміновувати Кінбурнську косу після деокупації.
Також повідомлялося, що після звільнення Снігурівщини, миколаївські піротехніки щодня виїздять на виклики та проводять розмінування деокупованих територій області. Однак, незважаючи на те, що велика площа вже розмінована, досі зберігається високий рівень небезпеки.
З початку 2023 року у Миколаївській області зафіксовано 29 випадків підривів цивільних громадян на вибухонебезпечних предметах.
Про це розповів начальник відділу гуманітарного розмінування управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України у Миколаївській області Юрій Слющенко на пресконференції 29 травня, пишуть «НикВести».
Внаслідок цих підривів травмувалася 31 людина, в тому числі три дитини. П’ятеро людей загинули.
— Не дивлячись на роботу, яка проводиться, тільки за поточний рік у нас зафіксовано 29 випадків. Це інциденти, пов’язані з вибухонебезпечними предметами за участю цивільного населення. Внаслідок цих інцидентів загинуло п’ятеро осіб та ще 31 людина травмована, в тому числі — три дитини, — відзначив Юрій Слющенко.
Нагадаємо, в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області заявили, що не мають уявлення, як будуть розміновувати Кінбурнську косу після деокупації.
Також повідомлялося, що після звільнення Снігурівщини, миколаївські піротехніки щодня виїздять на виклики та проводять розмінування деокупованих територій області. Однак, незважаючи на те, що велика площа вже розмінована, досі зберігається високий рівень небезпеки.