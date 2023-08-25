У Первомайську до 11 років з конфіскацією майна засудили чоловіка, який вбив ножем свого боржника, після чого обікрав його будинок та забрав мопед.

Як повідомляють у в Миколаївській обласній прокуратурі, зловмисник — мешканець Дніпропетровської області у 2020 році навідався до свого боржника в одному з сіл Первомайщини.

«У ході їх розмови з приводу повернення грошових коштів відбулась сварка, яка переросла в бійку», — зазначили правоохоронці.

Так, в ході конфлікту, зловмисник 4 рази ударив жертву ножем у грудну клітку.

«В подальшому, щоб ніхто з односельців не помітив того що сталось, зловмисник затягнув потерпілого до будинку, в якому заволодів майном чоловіка та, зачинивши двері на замок, покинув будинок», — йдеться у повідомленні.

Крім того, зловмисник викрав мопед своєї жертви.

Нагадаємо, в одному з дачних кооперативів Миколаївщини чоловік до смерті забив сусідку, яка вкрала у нього гроші.

Раніше на Миколаївщині чоловік вбив свою колишню та її родину через ревнощі, а потім застрелився сам. Між чоловіком та його колишньою через ревнощі виникла сварка, в ході якої він застрелив жінку, її матір та її нового чоловіка.