Російські загарбники вночі вдарили по Херсону з тимчасово окупованого лівобережжя.
Наслідки оприлюднив глава Міської військової адміністрації Роман Мрочко.
На світлинах — наслідки влучань ворожих снарядів у Корабельному районі міста.
Нагадаємо, у ніч на 7 грудня російські війська атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними дронами, поцілили в припортову інфраструктуру Подунавʼя.
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Російські загарбники вночі вдарили по Херсону з тимчасово окупованого лівобережжя.
Наслідки оприлюднив глава Міської військової адміністрації Роман Мрочко.
На світлинах — наслідки влучань ворожих снарядів у Корабельному районі міста.
Нагадаємо, у ніч на 7 грудня російські війська атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними дронами, поцілили в припортову інфраструктуру Подунавʼя.