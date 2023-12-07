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Мер Миколаєва про питну воду від МГЗ та ставлення держави до міста Олександр Сєнкевич розказав, як «Миколаївводоканал» співпрацює з МГЗ Олександр Сєнкевич розказав, як «Миколаївводоканал» співпрацює з МГЗ