Миколаївські рятувальники розповіли, як їм доводилося працювати з наслідками російських обстрілів під час відсутності водопостачання у Миколаєві та, відповідно, нестачі води у пожежних гідрантах.
Про це йдеться у сюжеті «НикВести» «Миколаїв. Герої тилу: Рятувальники».
Працівник ДСНС Станіслав Устич пригадав, як Миколаїв обстрілювали двічі за ніч, тоді як води у них ледь вистачало на ліквідацію однієї пожежі.
— Був такий випадок, десь о другій годині ночі стався прильоту на об’єкт, а на той час у Миколаєві не було достатньої кількості водопостачання. Усі гідранти і водомережа у місті були вимкнені. Горить три поверхи, дах, дев’ятиметрова у діаметрі вирва, а у нас немає води, — розповів чоловік.
На виклик рятувальникам довелося їхати усього одним відділенням, з запасом води 2 тони 300 літрів. О 4 ранку пожежникам вдалося лише попередити розповсюдження вогню, однак до ліквідації пожежі було ще далеко.
Водночас російський агресор знову почав обстрілювати місто.
— Тоді якраз агресор обстрілював Миколаїв два рази за ніч. Один о 2 ночі, другий о 4. Ми всі дивилися на годинники і розуміли, що ми ще не ліквідували пожежу, тільки попередили її розповсюдження. Ми розуміли, що нам тут треба ще попрацювати, але одночасно вже шукали місце для схованки (від повторних обстрілів, — прим.), — поділився Станіслав Устич.
Нагадаємо, що середня вага бойового одягу рятувальника, який працює над ліквідацією наслідків російської атаки складає 40-45 кілограмів.
Миколаївські рятувальники також розповіли, що за час повномасштабної війни їм довелося працювати з боєпримасами, про існування яких вони раніше навіть не знали. Так, час від часу в роботі саперів трапляються російські снаряди про які не можливо знайти жодної інформації.
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Миколаївські рятувальники розповіли, як їм доводилося працювати з наслідками російських обстрілів під час відсутності водопостачання у Миколаєві та, відповідно, нестачі води у пожежних гідрантах.
Про це йдеться у сюжеті «НикВести» «Миколаїв. Герої тилу: Рятувальники».
Працівник ДСНС Станіслав Устич пригадав, як Миколаїв обстрілювали двічі за ніч, тоді як води у них ледь вистачало на ліквідацію однієї пожежі.
— Був такий випадок, десь о другій годині ночі стався прильоту на об’єкт, а на той час у Миколаєві не було достатньої кількості водопостачання. Усі гідранти і водомережа у місті були вимкнені. Горить три поверхи, дах, дев’ятиметрова у діаметрі вирва, а у нас немає води, — розповів чоловік.
На виклик рятувальникам довелося їхати усього одним відділенням, з запасом води 2 тони 300 літрів. О 4 ранку пожежникам вдалося лише попередити розповсюдження вогню, однак до ліквідації пожежі було ще далеко.
Водночас російський агресор знову почав обстрілювати місто.
— Тоді якраз агресор обстрілював Миколаїв два рази за ніч. Один о 2 ночі, другий о 4. Ми всі дивилися на годинники і розуміли, що ми ще не ліквідували пожежу, тільки попередили її розповсюдження. Ми розуміли, що нам тут треба ще попрацювати, але одночасно вже шукали місце для схованки (від повторних обстрілів, — прим.), — поділився Станіслав Устич.
Нагадаємо, що середня вага бойового одягу рятувальника, який працює над ліквідацією наслідків російської атаки складає 40-45 кілограмів.
Миколаївські рятувальники також розповіли, що за час повномасштабної війни їм довелося працювати з боєпримасами, про існування яких вони раніше навіть не знали. Так, час від часу в роботі саперів трапляються російські снаряди про які не можливо знайти жодної інформації.
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Герої тилу: як працівники «Миколаївводоканалу» ціною власного життя намагалися відновити водопостачання
Герої тилу: медики «швидкої» розповіли, як працювали у Миколаєві під обстрілами
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
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Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|