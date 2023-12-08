За час повномасштабної війни миколаївським саперам довелося працювати з боєпримасами, про існування яких вони раніше навіть не знали.

Про це йдеться у сюжеті «НикВести» «Миколаїв. Герої тилу: рятувальники розповіли про найтяжчі моменти роботи під час війни».

За словами піротехніка Олександра Рака, час від часу в роботі саперів трапляються російські снаряди про які не можливо знайти жодної інформації.

— До війни ми працювали здебільшого з боєприпасами з Другої Світової війни. Коли ми почали працювати з новими боєприпасами, то деяких ми навіть не бачили раніше, про них не було зовсім відомостей, — розповів сапер.

Він зазначив, що професія піротехніка потребує постійного розвитку і вдосконалення своїх знань.

— Не кожен зможе займатися такою роботою, потрібно жити цією працею і постійно удосконалювати свої знання. З однієї сторони це цікаво, а з іншої небезпечно, — сказав Олександр Рак.

Так, чоловік сам ледь не загинув під час роботи з ворожим боєприпасом. Снаряд здетонував раніше визначеного часу, чоловік отримав осколкові поранення.

— 30 березня виїхали ми на місце, де накривали РСЗВ. Перший день ми відзначили боєприпаси, наступного дня приїхали щоб їх підривати. Я вже закладав вибухівку, щоб підірвати боєприпас, мабуть вийшов час його ліквідації і він здетонував самостійно. Мені пощастило і він здетонував перед тим, як я заклав вибухівку. Хлопці молодці, швидко зреагували, підбіг мій напарник, відтягнув мене від місця вибуху, надав першу медичну допомогу, наклав джгут. Потім приїхали медики і забрали мене до лікарні. Кілька уламків лишилося , а так все добре, — пригадав піротехнік.

Як зазначив сапер ДСНС Олександр Антко, сьогодні в роботі трапляється великий асортимент боєприпасів. Найпотужнішим снарядом, з яким йому довелося працювати, була авіабомба вагою близько 500 кілограмів.

— Взагалі у нас трапляються різноманітні боєприпаси, дуже великий асортимент вибухонебезпечних предметів, стикаємось і з протипіхотними мінами і протитанковими мінами. Найпотужніший вибухонебезпечний предмет це був мабуть ФАБ-500 — це авіабомба 500 кілограмів, — розповів піротехнік.

Нагадаємо, автор проєкту «Світ навиворіт. Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів.

Раніше повідомлялося, що станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині вже розміновано 13 тисяч 40 гектарів, у тому числі 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Раніше «НикВести» розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

А у селі Максимівка Первомайської ОТГ Миколаївської області місцеві мешканці живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Окрім того, у Максимівці сьогодні критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.