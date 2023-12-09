Середня вага бойового одягу рятувальника, який працює над ліквідацією наслідків російської атаки складає 40-45 кілограмів.
Про це йдеться у сюжеті «НикВести» «Миколаїв. Герої тилу: рятувальники розповіли про найтяжчі моменти роботи під час війни».
— Стандартна вага бойового одягу десь в районі 10-12 кілограмів. Плюс дихальний апарат на стислому повітрі він десь 13 кілограмів, — розповів рятувальник Станіслав Устич.
Окрім цього, на початку повномасштабного вторгнення, у період щоденних атак Миколаєва з боку російської армії, рятувальникам для власної безпеки доводилося надягати бронежилети.
— А це ще кілограмів 5-7. Додамо це все, округлимо, десь кілограмів 40-45 на одному пожежному рятувальнику знаходиться під час ліквідації аварії після прильоту, — зазначив чоловік.
Нагадаємо, миколаївські рятувальники також розповіли, що за час повномасштабної війни їм довелося працювати з боєпримасами, про існування яких вони раніше навіть не знали. Так, час від часу в роботі саперів трапляються російські снаряди про які не можливо знайти жодної інформації.
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Середня вага бойового одягу рятувальника, який працює над ліквідацією наслідків російської атаки складає 40-45 кілограмів.
Про це йдеться у сюжеті «НикВести» «Миколаїв. Герої тилу: рятувальники розповіли про найтяжчі моменти роботи під час війни».
— Стандартна вага бойового одягу десь в районі 10-12 кілограмів. Плюс дихальний апарат на стислому повітрі він десь 13 кілограмів, — розповів рятувальник Станіслав Устич.
Окрім цього, на початку повномасштабного вторгнення, у період щоденних атак Миколаєва з боку російської армії, рятувальникам для власної безпеки доводилося надягати бронежилети.
— А це ще кілограмів 5-7. Додамо це все, округлимо, десь кілограмів 40-45 на одному пожежному рятувальнику знаходиться під час ліквідації аварії після прильоту, — зазначив чоловік.
Нагадаємо, миколаївські рятувальники також розповіли, що за час повномасштабної війни їм довелося працювати з боєпримасами, про існування яких вони раніше навіть не знали. Так, час від часу в роботі саперів трапляються російські снаряди про які не можливо знайти жодної інформації.
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