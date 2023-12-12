Миколаївські правоохоронці повідомляють, що через масштабний збій у роботі одного з операторів мобільного зв’язку, працює альтернативний канал зв’язку для прийому звернень громадян.

Про це пише Національна поліція Миколаївщини.

Варто додати, що спецлінія 102 працює в штатному режимі.

Додатково з поліцією Миколаївщини можна зв’язатись за допомогою мобільних телефонних месенджерів:

WhatsApp;

Telegram;

Signal;

+38 (067) 534-67-83;

За вказаним номером телефону ви можете звернутись до поліції за допомогою або повідомити про злочини чи правопорушення.

Також повідомлялось, що сьогодні, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі заявляють про відсутність зв'язку, інтернету також не працює сайт оператора.

Згодом у «Київстар» підтвердили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.

Крім того, «Monobank» зазнав масованої DDoS-атаки.