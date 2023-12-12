Миколаївські правоохоронці повідомляють, що через масштабний збій у роботі одного з операторів мобільного зв’язку, працює альтернативний канал зв’язку для прийому звернень громадян.
Про це пише Національна поліція Миколаївщини.
Варто додати, що спецлінія 102 працює в штатному режимі.
Додатково з поліцією Миколаївщини можна зв’язатись за допомогою мобільних телефонних месенджерів:
За вказаним номером телефону ви можете звернутись до поліції за допомогою або повідомити про злочини чи правопорушення.
Також повідомлялось, що сьогодні, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі заявляють про відсутність зв'язку, інтернету також не працює сайт оператора.
Згодом у «Київстар» підтвердили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.
Крім того, «Monobank» зазнав масованої DDoS-атаки.
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Миколаївські правоохоронці повідомляють, що через масштабний збій у роботі одного з операторів мобільного зв’язку, працює альтернативний канал зв’язку для прийому звернень громадян.
Про це пише Національна поліція Миколаївщини.
Варто додати, що спецлінія 102 працює в штатному режимі.
Додатково з поліцією Миколаївщини можна зв’язатись за допомогою мобільних телефонних месенджерів:
За вказаним номером телефону ви можете звернутись до поліції за допомогою або повідомити про злочини чи правопорушення.
Також повідомлялось, що сьогодні, 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій. Користувачі заявляють про відсутність зв'язку, інтернету також не працює сайт оператора.
Згодом у «Київстар» підтвердили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.
Крім того, «Monobank» зазнав масованої DDoS-атаки.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
|
|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
|
|
Миколаїв зразка осені 2023 рокуМаксим Павловський
|
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|