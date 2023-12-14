У ніч проти 14 грудня росіяни запустили 42 ударних БПЛА типу Shahed по території України. Натомість сили ППО знищили 41 безпілотник.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що окупанти випустили 6 ракет С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

«Ударними БПЛА Shahed-136/131 противник почав атакувати з 19:00 13 грудня. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда - Крим та Приморсько-Ахтарськ - РФ. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БПЛА», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що основним напрямком удару була Одещина, де збили переважну більшість БПЛА.

Нагадаємо, у ніч проти 14 грудня російська армія атакувала Одещину безпілотниками типу Shahed. Внаслідок атаки постраждали 11 людей, зокрема діти.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 14 грудня російсько-окупаційні війська вдарили по території Снігурівки ракетами С-300.