Депутату Керецьківської сільської ради, який 15 грудня підірвав гранати під час засідання, обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою без можливості внесення застави.

Про це повідомила пресслужба Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.

Згідно з матеріалами справи, підозрюваний депутат намагався вплинути на ухвалення рішень керівництва та інших депутатів, однак не досяг бажаного. Потім він вийшов із сесійної зали, а повернувшись, дістав із кишень куртки три вибухові пристрої й кинув на підлогу. За яких обставин депутат придбав вибухові пристрої, суд не зміг встановити.

Про тримання під вартою без внесення застави клопотав прокурор. Адвокати і сам депутат не заперечували проти задоволення цього клопотання, кажуть у суді.

Нагадаємо, 15 грудня на Закарпатті у будівлі Керецьківської сільської ради пролунали три вибухи — депутат кинув гранати у залі під час засідання сесії. Цей момент потрапив на відео. Спочатку повідомлялося про 26 поранених і одного загиблого (депутат), проте потім поліція спростувала дані про загибель людини.

Поліція кваліфікувала підрив як незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. СБУ окремо розслідує теракт. Пораненому депутату повідомили про підозру в організації терористичного акту. Йому загрожує до 12 років із конфіскацією майна.