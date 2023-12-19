У ніч проти 19 грудня Сили протиповітряної оборони збили два ударні безпілотники, якими росіяни намагалися атакувати Хмельницьку область.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«На Хмельниччині знищено два із двох «шахедів», якими противник атакував із району Приморсько-Ахтарськ-РФ», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, російська армія знову атакувала Херсонську область. Внаслідок обстрілів одна людина загинула.

Раніше повідомлялося, що вчора, 19 грудня, російські окупанти обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.