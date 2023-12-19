Наслідки землетрусу в Китаї

В ніч на 19 грудня у китайських провінціях Ганьсу і Цинхай стався землетрус. Загинули 118 людей.

Про це повідомляє Reuters.

Землетрус магнітудою 6,2 стався незадовго до півночі. В результаті загинули щонайменше 118 людей і сотні отримали поранення.

Влада мобілізувала цілий ряд екстрених заходів, але рятувальні роботи можуть виявитися складними через мінусові температури.

Також за даними державних ЗМІ Китаю, двадцять людей зникли безвісти.

Нагадаємо, що землетрус магнітудою 5,9 стався на південь від столиці Філіппін у вівторок, 5 грудня, що призвело до евакуації людей та зупинення руху поїздів у Манілі.

Раніше в Індонезії, на острові Суматра, у неділю, 3 грудня, почалося виверження вулкана Марапі, який викинув стовп диму на висоту трьох кілометрів.