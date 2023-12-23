У бельгійському місті Ауденарде у четвер увечері, 21 грудня, впала велика різдвяна ялинка. Одна жінка загинула, а двоє людей зазнали поранень.
Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на місцеву владу.
Інцидент з 20-метровою ялинкою, яка повільно нахилялася, а потім впала, стався біля різдвяного ярмарку на історичній площі міста.
Речник прокурора провінції Східна Фландрія повідомив, що жертвою стала 63-річна жінка з міста Ауденарде. Дві жінки, що перебували на тому ж місці, зазнали легких поранень.
Зараз розпочато розслідування, чи належним чином закріпили дерево, а також чи вплинули на це погодні умови.
Також видання зазначає, що у четвер шторм «Піа» який у четвер заблокував рух транспорту у Великій Британії та Нідерландах, також обрушився на захід Бельгії, де метеослужба попередила про жовтий рівень небезпеки для прибережних районів.
Нагадаємо, що у середу, 20 грудня, в дитячому містечку «Казка» в Миколаєві встановили новорічну ялинку. Також міська влада заявляла, що цьогоріч в місті не планують проведення святкових заходів на різдвяні та новорічні свята.
Також нагадаємо, що у грудні 2022 року у Каштановому сквері Миколаєва зʼявилась новорічна ялинка у «мілітарі-стилі» — її створили з маскувальної сітки для військових. Саме нею накрили мішки з піском, якими ще у жовтні захистили пам’ятник Святому Миколаю на випадок російського обстрілу.
Після цього жителі Миколаєва жителі Миколаєва приходили до «Ялинки незламних» та прикрашали її новорічними іграшками з побажаннями. Пізніше їх передали до Миколаївського обласного краєзнавчого музею.
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У бельгійському місті Ауденарде у четвер увечері, 21 грудня, впала велика різдвяна ялинка. Одна жінка загинула, а двоє людей зазнали поранень.
Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на місцеву владу.
Інцидент з 20-метровою ялинкою, яка повільно нахилялася, а потім впала, стався біля різдвяного ярмарку на історичній площі міста.
Речник прокурора провінції Східна Фландрія повідомив, що жертвою стала 63-річна жінка з міста Ауденарде. Дві жінки, що перебували на тому ж місці, зазнали легких поранень.
Зараз розпочато розслідування, чи належним чином закріпили дерево, а також чи вплинули на це погодні умови.
Також видання зазначає, що у четвер шторм «Піа» який у четвер заблокував рух транспорту у Великій Британії та Нідерландах, також обрушився на захід Бельгії, де метеослужба попередила про жовтий рівень небезпеки для прибережних районів.
Нагадаємо, що у середу, 20 грудня, в дитячому містечку «Казка» в Миколаєві встановили новорічну ялинку. Також міська влада заявляла, що цьогоріч в місті не планують проведення святкових заходів на різдвяні та новорічні свята.
Також нагадаємо, що у грудні 2022 року у Каштановому сквері Миколаєва зʼявилась новорічна ялинка у «мілітарі-стилі» — її створили з маскувальної сітки для військових. Саме нею накрили мішки з піском, якими ще у жовтні захистили пам’ятник Святому Миколаю на випадок російського обстрілу.
Після цього жителі Миколаєва жителі Миколаєва приходили до «Ялинки незламних» та прикрашали її новорічними іграшками з побажаннями. Пізніше їх передали до Миколаївського обласного краєзнавчого музею.