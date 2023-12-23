Ведучий «24 каналу» Олексій Печій не повернувся до України після саміту Європейської ради, на який поїхав за акредитацією. Він пояснив, що «рівень підтримки України серед західного суспільства змінюється», і тому він вирішив «продовжити інформаційну боротьбу за Україну» за кордоном.

Про це він розповів на своєму YouTube-каналі. Також цю інформацію підтвердили в холдингу «Люкс», який володіє «24 каналом».

Печій пояснив свій вчинок у майже чотирихвилинному відео, яке він опублікував 22 грудня.

За словами журналіста, «з перших хвилин повномасштабного російського вторгнення він доєднався до інформаційної складової боротьби» і з того часу «провів сотні ефірів та написав десятки статей».

Як далі розповів Печій, під час перебування на саміті у Брюсселі, який проходив 14-15 грудня, він спілкувався з політиками та іноземними колегами й зрозумів, що Україні бракує «горизонтальної комунікації з західним суспільством».

«Головна мета журналіста полягає не лише в донесенні інформації, а передусім у формуванні ставлення глядачів до певних подій. Увесь період повномасштабної війни саме суспільна думка на Заході впливала на остаточні рішення наших партнерів», — пояснив журналіст.

Тож, за словами Олексія Печія, він ухвалив «складне для себе рішення» — залишитися за кордоном, де він збирається «просувати український порядок денний у західному суспільстві».

Печій також додав, що готовий до «суспільного осуду», а також заявив, що в Україні проти нього найближчими днями «розпочнеться кампанія медіакілерства».

Наприкінці свого відео журналіст подякував «кожному захиснику й захисниці та всім Силам оборони» і запевнив, що залишатиметься «українським журналістом з виключно з українською позицією».

Натомість у холдингу «Люкс» заявили, що Печій втік з країни, спаливши мости.

«Кажуть, "не суди й не будеш осуджений". Час розсудить», — зазначив генеральний директор медіахолдингу Роман Андрейко.

У коментарі виданню «Детектор медіа» Роман Андрейко додав, що Печій «дезертував з інформаційного фронту». За словами очільника холдингу, ніхто з колег журналіста не очікував від нього такого вчинку.

На «24 каналі» Олексія Печія вже називають «ексведучим».

Нагадаємо, в українську армію хочуть мобілізувати ще від 450 до 500 тисяч солдатів для відбиття російського вторгнення. Але фінансові та політичні умови цього кроку ще не уточнені. Президент Володимир Зеленський назвав мобілізацію «чутливим питанням».

Раніше повідомлялось, що до 150 чоловіків призовного віку щодня отримують відмови під час виїзду з країни, ще приблизно 20 затримують під час спроби незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску.

Нагадаємо, за дозволами Львівської ОВА через систему «Шлях» від червня 2022 року до лютого 2023 з України виїхали та не повернулися щонайменше 2 248 чоловіків призовного віку.