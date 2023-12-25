У Китаї зросла кількість жертв потужного землетрусу. Щонайменше 149 людей загинули, ще дві людини після тижня пошуків вважаються зниклими безвісти. Близько тисячі людей постраждали.

Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що землетрус, магнітудою 6,2, стався пізно ввечері понеділка 18 грудня в гірському районі на північному заході країни.

Про виявлення ще одного загиблого в понеділок, 25 грудня, повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій провінції Цинхай, де кількість жертв збільшилася до 32-х людей.

Найбільших збитків землетрус завдав провінції Ганьсу, де повідомляється про понад 200 тисяч повністю зруйнованих будинків та ще 15 тисяч будівель на межі руйнування.

За останніми даними китайських державних медіа, станом на вечір п’ятниці, 22 грудня, в цій провінції загинули 117 людей і понад 780 госпіталізовані з пораненнями.

Місцева влада пояснює масштабні руйнування відносно неглибоким заляганням епіцентру землетрусу та м’якими осадовими породами, з яких складаються тутешні гірські масиви.

Крім того, сільські будинки місцевих жителів не були пристосовані до таких поштовхів. Більшість зруйнованих жител побудовані багато років тому з використанням дерев’яних і цегляних конструкцій та утрамбованої землі, тому не витримали потужного землетрусу.

Перед тим Reuters з посиланням на китайські державні ЗМІ повідомляв, що щонайменше 118 людей загинули і понад 200 дістали поранення унаслідок землетрусу на північному заході Китаю.

Раніше повідомлялося, що через найсильніший з 2014 року землетрус, який стався у ніч проти 19 грудня в китайській провінції Ганьсу, Китай втратив 74,6 мільйони доларів.