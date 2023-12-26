У Миколаєві родина отруїлася чадним газом.

Про це повідомляють у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що серед постраждалих двоє дітей.

Відомо, що причина події — несправність газового приладу у житлі.

Нагадаємо, нещодавно до лікарні із отруєнням доставлено 46 курсантів одного з одеських ліцеїв.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві після отруєння чадним газом родина з немовлям, якому 8 днів, госпіталізована у стані середньої важкості.