У Миколаєві родина отруїлася чадним газом.
Про це повідомляють у Миколаївській міській раді.
Зазначається, що серед постраждалих двоє дітей.
Відомо, що причина події — несправність газового приладу у житлі.
Нагадаємо, нещодавно до лікарні із отруєнням доставлено 46 курсантів одного з одеських ліцеїв.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві після отруєння чадним газом родина з немовлям, якому 8 днів, госпіталізована у стані середньої важкості.
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У Миколаєві родина отруїлася чадним газом.
Про це повідомляють у Миколаївській міській раді.
Зазначається, що серед постраждалих двоє дітей.
Відомо, що причина події — несправність газового приладу у житлі.
Нагадаємо, нещодавно до лікарні із отруєнням доставлено 46 курсантів одного з одеських ліцеїв.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві після отруєння чадним газом родина з немовлям, якому 8 днів, госпіталізована у стані середньої важкості.
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
|
Про роботу Бюро економічної безпекиДенис Жело
|
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
|
|
Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
|