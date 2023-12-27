Псевдобанкір після телефонної розмови з мешканкою Вознесенська привласнив з її банківського рахунку 134 тисячі гривень.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

Зі слів 36-річної жінки, на її мобільний зателефонував невідомий, який, представившись співробітником банку, повідомив, що є загроза несанкціонованого втручання у рахунок та з її карти намагаються зняти грошові кошти. Для, щоб зберегти заощадження заявниці потрібно в мобільному додатку перейти за посиланням, яке надіслав псевдобанкір. Потерпіла виконала всі вказівки співрозмовника. Через деякий час з банківського рахунку були зняті грошові кошти в сумі 136 тисяч гривень.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частини 4 стаття 190 КК України («Шахрайство»).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.

Нагадаємо, шахраї з виправної колонії Миколаївщини ошукали людей на 130 тисяч гривень «продаючи» неіснуючий товар.

Також на Миколаївщині шахраї ошукали двох жінок під виглядом їхніх знайомих. Обом жінкам у месенджері написали повідомлення з невідомих номерів. Зловмисники представилися іменами їхніх знайомих та попросили жертв позичити їм кошти.

Раніше у Миколаєві інтернет-шахраї ошукали жінку на 190 тисяч гривень. Зі слів заявниці, невідомий, під приводом надання кредиту через одну із фінансових компаній, заволодів її коштами.