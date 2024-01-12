У Миколаєві знайшли чоловіка, який у четвер, 11 січня побив водійку тролейбуса.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Нагадаємо, що спочатку хуліган побився з іншим пасажиром тролейбуса. Водіка зупинилась по проспекту Героїв України, тоді всі пасажири вийшли. Двоє чоловіків продовжили бійку. Водійка сповістила поліцію та вийшла до них у салон, щоб утихомирити. Один із чоловіків вдарив водійку та розбив їй телефон і окуляри.

Правоохоронці знайшли хулігана. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець, який вже притягувався до відповідальності за бійки.

Затримано чоловіка, який вдарив водійку тролейбусу. Фото: поліції

За вказаним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Нині вирішується питання про оголошення молодику про підозру. Санкція статті передбачає до пʼяти років обмеження волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Миколаєвi невідомий мешканець пошкодив камеру відеоспостереження в укритті на вулиці Соборній.