У Миколаєві знайшли чоловіка, який у четвер, 11 січня побив водійку тролейбуса.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Нагадаємо, що спочатку хуліган побився з іншим пасажиром тролейбуса. Водіка зупинилась по проспекту Героїв України, тоді всі пасажири вийшли. Двоє чоловіків продовжили бійку. Водійка сповістила поліцію та вийшла до них у салон, щоб утихомирити. Один із чоловіків вдарив водійку та розбив їй телефон і окуляри.
Правоохоронці знайшли хулігана. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець, який вже притягувався до відповідальності за бійки.
За вказаним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Нині вирішується питання про оголошення молодику про підозру. Санкція статті передбачає до пʼяти років обмеження волі. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Миколаєвi невідомий мешканець пошкодив камеру відеоспостереження в укритті на вулиці Соборній.
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У Миколаєві знайшли чоловіка, який у четвер, 11 січня побив водійку тролейбуса.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Нагадаємо, що спочатку хуліган побився з іншим пасажиром тролейбуса. Водіка зупинилась по проспекту Героїв України, тоді всі пасажири вийшли. Двоє чоловіків продовжили бійку. Водійка сповістила поліцію та вийшла до них у салон, щоб утихомирити. Один із чоловіків вдарив водійку та розбив їй телефон і окуляри.
Правоохоронці знайшли хулігана. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець, який вже притягувався до відповідальності за бійки.
За вказаним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Нині вирішується питання про оголошення молодику про підозру. Санкція статті передбачає до пʼяти років обмеження волі. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Миколаєвi невідомий мешканець пошкодив камеру відеоспостереження в укритті на вулиці Соборній.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|