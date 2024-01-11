У Миколаєві в четвер ввечері, 11 січня, пасажир побив водійку тролейбуса.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
Інцидент трапився о 18:00. Попередньо чоловік вчинив бійку з іншим пасажиром у салоні.
Наразі на місці працює поліція.
«Якщо ви впізнали на фото цього «героя» — прохання передати інформацію за номером 095-084-38-04 або 102», — звернувся мер.
Нагадаємо, у Миколаєві невідомий мешканець пошкодив камеру відеоспостереження в укритті на вулиці Соборній.
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У Миколаєві в четвер ввечері, 11 січня, пасажир побив водійку тролейбуса.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
Інцидент трапився о 18:00. Попередньо чоловік вчинив бійку з іншим пасажиром у салоні.
Наразі на місці працює поліція.
«Якщо ви впізнали на фото цього «героя» — прохання передати інформацію за номером 095-084-38-04 або 102», — звернувся мер.
Нагадаємо, у Миколаєві невідомий мешканець пошкодив камеру відеоспостереження в укритті на вулиці Соборній.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|