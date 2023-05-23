У Миколаєві невідомий мешканець пошкодив камеру відеоспостереження в укритті на вулиці Соборній.

Відео в своєму телеграм-каналі опублікував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Пошкоджено також монтажну електрошафу та металорукав. Міський голова повідомив, що до правоохоронних органів вже подана заява.

«Заяву на правоохоронні органи подано. Сподіваюся, цього йолопа знайдуть», – написав мер.

Якщо у вас є інформація, яка допоможе встановити особистість зловмисника – прохання повідомити за телефоном (0512) 53-19-05.