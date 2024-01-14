У Миколаєві затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві товариша під час застілля.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Зазначається, що увечері 12 січня, місцева мешканка розповіла поліції, що у квартирі брата вона виявила його закривавлене тіло. За словами заявниці, брат довгий час не виходив на зв'язок, тому вирішила навідатися до нього.

Судово-медичний експерт, оглянувши тіло померлого, зафіксував ножові поранення грудної клітки, а смерть чоловіка, за попередніми даними, настала щонайменше тиждень тому.

У ході проведення слідчо-оперативних та розшукових дій поліцейські з'ясували обставини злочину та причетну до вбивства людину. Зловмисником виявився 43-річний товариш господаря квартири. 3 січня чоловіки разом розпивали алкоголь та посварилися. Під час конфлікту зловмисник кілька разів ударив ножем у груди товариша та залишив квартиру. Від отриманих тілесних ушкоджень 39-річний помер на місці.

Фігуранта поліцейські доправили до райуправління поліції, де слідчі затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва прокуратури слідчі оголосили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Слідство продовжується.

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєному злочині. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Слідство триває.

Нагадаємо, що в Миколаєві затримали фігуранта замаху на вбивство на замовлення. Чоловік є відомою особистістю у кримінальних колах.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві правоохоронці затримали правопорушника за поранення знайомого.