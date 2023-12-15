У Миколаєві правоохоронці затримали правопорушника за поранення знайомого.
Про це повідомляє пресслужба поліції.
За словами правоохоронців, 44-річний потерпілий був у свого товариша, коли до них прийшов нетверезий знайомий. Згодом між чоловіками виник конфлікт, у ході якого «гість» завдав потерпілому удару ножем.
Наразі чоловік перебуває у медичному закладі, його стан розцінюється як тяжкий.
Правоохоронці затримали 33-річного зловмисника у порядку статею 208 Кримінального процесуального кодексу України.
З місця події правоохоронці вилучили докази та направили на експертне дослідження.
За вказаним фактом слідчі порушили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження», санкцією якої передбачено покарання у вигляді ув'язнення на строк до восьми років.
Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєному злочині. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Слідство триває.
Нагадаємо, що в Миколаєві затримали фігуранта замаху на вбивство на замовлення. Чоловік є відомою особистістю у кримінальних колах.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві 9 листопада внаслідок стрілянини поранень зазнав чоловік.
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У Миколаєві правоохоронці затримали правопорушника за поранення знайомого.
Про це повідомляє пресслужба поліції.
За словами правоохоронців, 44-річний потерпілий був у свого товариша, коли до них прийшов нетверезий знайомий. Згодом між чоловіками виник конфлікт, у ході якого «гість» завдав потерпілому удару ножем.
Наразі чоловік перебуває у медичному закладі, його стан розцінюється як тяжкий.
Правоохоронці затримали 33-річного зловмисника у порядку статею 208 Кримінального процесуального кодексу України.
З місця події правоохоронці вилучили докази та направили на експертне дослідження.
За вказаним фактом слідчі порушили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження», санкцією якої передбачено покарання у вигляді ув'язнення на строк до восьми років.
Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєному злочині. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Слідство триває.
Нагадаємо, що в Миколаєві затримали фігуранта замаху на вбивство на замовлення. Чоловік є відомою особистістю у кримінальних колах.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві 9 листопада внаслідок стрілянини поранень зазнав чоловік.