У Миколаєві правоохоронці затримали правопорушника за поранення знайомого.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

За словами правоохоронців, 44-річний потерпілий був у свого товариша, коли до них прийшов нетверезий знайомий. Згодом між чоловіками виник конфлікт, у ході якого «гість» завдав потерпілому удару ножем.

Наразі чоловік перебуває у медичному закладі, його стан розцінюється як тяжкий.

Правоохоронці затримали 33-річного зловмисника у порядку статею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З місця події правоохоронці вилучили докази та направили на експертне дослідження.

За вказаним фактом слідчі порушили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження», санкцією якої передбачено покарання у вигляді ув'язнення на строк до восьми років.

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєному злочині. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Слідство триває.

Нагадаємо, що в Миколаєві затримали фігуранта замаху на вбивство на замовлення. Чоловік є відомою особистістю у кримінальних колах.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві 9 листопада внаслідок стрілянини поранень зазнав чоловік.