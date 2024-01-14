Прикордонники затримали чотирьох українців, які шукали шлях до Молдови. Фото: ДПСУ

Українські прикордонники затримали чотирьох українців, які дібралися до Молдови, начитавшись порад у платному Telegram-каналі.

Про це повідомляє ДПСУ.

За даними прикордонників, четверо громадян, користуючись порадами telegram-каналу, намагалися незаконно дістатися Молдови.

Так, вони заплатили «консультантам» від 3 тисяч до 5 тисяч доларів .

Чоловіки отримали інструкцію, дісталися контрольованого прикордонного району й очікували подальших вказівок.

Проте звідти вони потрапили в прикордонний підрозділ.

Стосовно порушників склали адмінпротоколи, рішення за якими прийме суд.

Нагадаємо, житель Миколаєва організував чергову незаконну схему для вивезення військовозобов'язаних за кордон. Для реалізації планів чоловік заснував власну «‎благодійну організацію»‎. Підозрюваний під виглядом директора організації отримував дозволи на участь ухилянтів у перевезеннях гуманітарного вантажу. Пізніше чоловік у такий самий спосіб втік з країни.

Раніше на Миколаївщині викрили чоловіка, який за гроші вносив військовозобов’язаних до бази військової адміністрації, як волонтерів, щоб ті могли втекти за кордон.

Перед тим повідомлялося, що перевізників, які незаконно переправляли військовозобов’язаних через державний кордон, відключать від системи «Шлях».

Також повідомлялося, що керівництво військкомату на Львівщині за хабарі допомагало ухилянтам оформлювати медичні довідки про непридатність до служби й давало дозвіл на виїзд за кордон.