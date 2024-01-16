Вночі 16 січня у російському місті Воронеж пролунала серія потужних вибухів. Місцева влада заявила про атаку дронів на місто.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Російські спецслужби кажуть, що це були українські дрони. За даними російських ЗМІ, частину безпілотників у Воронежі збили біля військового аеродрому.

Як пише Telegram-канал Astra, вночі у Воронежі пролунало щонайменше 15 вибухів. Міноборони Росії відзвітувало про знищення п'яти дронів, а також перехоплення трьох над територією Воронезької області. Ще чотири, кажуть, перехопили над територією Білгородщини.

У Воронежі оголошували надзвичайну ситуацію. Губернатор області Олександр Гусєв заявив, що атаку дронів відбито. Фрагменти збитого безпілотника нібито влучили в одну квартиру, загалом пошкоджень зазнали 35 квартир трьох багатоповерхівок.

Атака дронів на Воронежі (фото з телеграм-каналу губернатора області Олександра Гусєва)

За словами Олександра Гусєва, медична допомога знадобилась 11-річній дівчинці, у якої зафіксували порізи.

Нагадаємо, в РФ заявили, що в ніч на 15 січня засоби протиповітряної оборони збили три українські ракети «Точка-У».

9 січня росіяни заявили про атаку дронів. Безпілотники нібито вдарили по нафтобазі у місті Орел, а також «‎Ореленерго»‎.