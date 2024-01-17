У трьох містах Росії невідомі підпалили залізницю, через це рух на ділянках був паралізований. Йдеться про Саратов, Ярославль і Дзержинськ.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки міністерства оборони України.

У ГУР зазначають, що рух опору на російській території «набирає обертів».

«Невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ», — йдеться у повідомленні.

На опублікованому відео видно, як невідомі люди обливають об'єкти займистою речовиною і підпалюють.

Нагадаємо, що нещодавно у РФ на Забайкальській залізниці на перегоні Алеур-Бушулей зійшло з рейок 14 вагонів вантажного поїзда, з них п'ять перекинулися.

Раніше повідомлялося, що в Брянській області РФ з рейок зійшов потяг з нафтопродуктами та пиломатеріалами.