У пʼятницю, 19 січня в Миколаївській області сталося шість пожеж.
Про це повідомили в ГУ ДСНС у Миколаївській області.
У Залізничному селищі Миколаєва, більш відомому як Абісінія, горів приватний житловий будинок.
3 пожежі виникли у Миколаївському районі області. Горіла квартира у селі Ясна Зоря, перекриття житлового будинку в селі Троїцьке та господарська будівля у селі Зарічне.
Окрім того, горів гараж у селищі міського типу Березнегувате.
Загалом до гасіння залучались понад 20 вогнеборців та 6 одиниць техніки.
Нагадаємо, нещодавно у місті Очаків спалахнула господарська споруда на території приватного домоволодіння.
Раніше повідомлялося, що 25 грудня, сталася пожежа житлового будинку по проспекту Центральному у центрі Миколаєва.
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У пʼятницю, 19 січня в Миколаївській області сталося шість пожеж.
Про це повідомили в ГУ ДСНС у Миколаївській області.
У Залізничному селищі Миколаєва, більш відомому як Абісінія, горів приватний житловий будинок.
3 пожежі виникли у Миколаївському районі області. Горіла квартира у селі Ясна Зоря, перекриття житлового будинку в селі Троїцьке та господарська будівля у селі Зарічне.
Окрім того, горів гараж у селищі міського типу Березнегувате.
Загалом до гасіння залучались понад 20 вогнеборців та 6 одиниць техніки.
Нагадаємо, нещодавно у місті Очаків спалахнула господарська споруда на території приватного домоволодіння.
Раніше повідомлялося, що 25 грудня, сталася пожежа житлового будинку по проспекту Центральному у центрі Миколаєва.