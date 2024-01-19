За добу вогнеборці загасили шість пожеж на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області

У пʼятницю, 19 січня в Миколаївській області сталося шість пожеж.

Про це повідомили в ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Миколаївські рятувальники гасять пожежу. Фото: ГУ ДСНС України в Миколаївській області

У Залізничному селищі Миколаєва, більш відомому як Абісінія, горів приватний житловий будинок.

3 пожежі виникли у Миколаївському районі області. Горіла квартира у селі Ясна Зоря, перекриття житлового будинку в селі Троїцьке та господарська будівля у селі Зарічне.

Окрім того, горів гараж у селищі міського типу Березнегувате.

Загалом до гасіння залучались понад 20 вогнеборців та 6 одиниць техніки.

Нагадаємо, нещодавно у місті Очаків спалахнула господарська споруда на території приватного домоволодіння.

Раніше повідомлялося, що 25 грудня, сталася пожежа житлового будинку по проспекту Центральному у центрі Миколаєва.