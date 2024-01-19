У пʼятницю, 19 січня, у селі Малоукраїнка Єланецької громади Миколаївської області сталася пожежа в будинку. Внаслідок займання загинула жінка.

Про це у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Зазначається, що у селі Малоукраїнка Єланецької громади Вознесенського району виникла пожежа в приватному житловому будинку.

На місце події направили відділення 15 державної пожежно-рятувальної частини.

«Після прибуття біля вхідних дверей виявлено тіло загиблої 45-річної жінки. Загибла, ймовірно, надихалась продуктами горіння та не змогла самостійно вийти на вулицю», — йдеться в повідомленні.

Попередня причина пожежі — необережне поводження з вогнем під час паління.

За словами вогнеборців, жінка курила в ліжку, через, що виникло займання дивану та побутових речей

Ліквідували надзвичайники пожежу о 14:10 на площі чотири квадратних метри.

Від ДСНС залучались п'ять рятувальників та один спецавтомобіль.

Нагадаємо, нещодавно у місті Очаків спалахнула господарська споруда на території приватного домоволодіння.

Раніше повідомлялося, що 25 грудня, сталася пожежа житлового будинку по проспекту Центральному у центрі Миколаєва.