У пʼятницю, 19 січня, у селі Малоукраїнка Єланецької громади Миколаївської області сталася пожежа в будинку. Внаслідок займання загинула жінка.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.
Зазначається, що у селі Малоукраїнка Єланецької громади Вознесенського району виникла пожежа в приватному житловому будинку.
На місце події направили відділення 15 державної пожежно-рятувальної частини.
«Після прибуття біля вхідних дверей виявлено тіло загиблої 45-річної жінки. Загибла, ймовірно, надихалась продуктами горіння та не змогла самостійно вийти на вулицю», — йдеться в повідомленні.
Попередня причина пожежі — необережне поводження з вогнем під час паління.
За словами вогнеборців, жінка курила в ліжку, через, що виникло займання дивану та побутових речей
Ліквідували надзвичайники пожежу о 14:10 на площі чотири квадратних метри.
Від ДСНС залучались п'ять рятувальників та один спецавтомобіль.
Нагадаємо, нещодавно у місті Очаків спалахнула господарська споруда на території приватного домоволодіння.
Раніше повідомлялося, що 25 грудня, сталася пожежа житлового будинку по проспекту Центральному у центрі Миколаєва.
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У пʼятницю, 19 січня, у селі Малоукраїнка Єланецької громади Миколаївської області сталася пожежа в будинку. Внаслідок займання загинула жінка.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.
Зазначається, що у селі Малоукраїнка Єланецької громади Вознесенського району виникла пожежа в приватному житловому будинку.
На місце події направили відділення 15 державної пожежно-рятувальної частини.
«Після прибуття біля вхідних дверей виявлено тіло загиблої 45-річної жінки. Загибла, ймовірно, надихалась продуктами горіння та не змогла самостійно вийти на вулицю», — йдеться в повідомленні.
Попередня причина пожежі — необережне поводження з вогнем під час паління.
За словами вогнеборців, жінка курила в ліжку, через, що виникло займання дивану та побутових речей
Ліквідували надзвичайники пожежу о 14:10 на площі чотири квадратних метри.
Від ДСНС залучались п'ять рятувальників та один спецавтомобіль.
Нагадаємо, нещодавно у місті Очаків спалахнула господарська споруда на території приватного домоволодіння.
Раніше повідомлялося, що 25 грудня, сталася пожежа житлового будинку по проспекту Центральному у центрі Миколаєва.