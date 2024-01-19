У Миколаївській області, у пʼятницю, 19 січня рятувальники витягли рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz «Миколаїв-Березанка» з польової дороги.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Рятувальники витягли маршрутку «Миколаїв-Березанка», яка застрягла на бездоріжжі. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

До рятувальників зателефонувала дочка водія та повідомила, що мікроавтобус разом із пасажирами застряг у багнюці неподалік села Щасливе Березанської територіальної громади. Водій хотів об'їхати ускладнену ділянку на автошляху М-14 по польовій дорозі та застряг. Загалом у салоні перебувало 8 пасажирів, в тому числі дитина 7 років.

Рятувальники на спецавтомобілі разом із трактором місцевого фермерського господарства відбуксирували мікроавтобус до асфальтованої ділянки дороги, звідки він зміг самостійно продовжити рух.

Як повідомляли синоптики, вдень 7 січня та протягом доби 8 січня очікувались значні опади, дощ з переходом в сніг. Вночі 9 січня — сніг, ожеледь та хуртовини. Значне зниження температури до 8°-13° морозу. На дорогах ожеледиця та посилення вітру до 17-22 м/с.

Фахівці зазначили, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств й порушень роботи транспорту на окремих ділянках доріг області.

Мер Миколаєва заявив, що комунальні служби міста вже підготовлені на оперативне реагування та усунення можливих наслідків негоди.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що область також розпочала підготовку до ліквідації можливих наслідків та роботи Пунктів Незламності в цілодобовому режимі.

Станом на 12:00 8 січня в Миколаївській області через погіршення погоди кількість населених пунктів, у яких відсутнє електропостачання зросла до 208.

Станом на 16:00 комунальні служби Миколаєва почали проводити обробку доріг реагентами. На вулицях міста працює 10 одиниць спецтехніки «ЕЛУ автодоріг».

На Миколаївщині станом 12 січня знеструмленими через негоду лишаються 35 населених пунктів Миколаївської області.