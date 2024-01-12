Енергетики відновлюють світло у Миколаївській області

Станом на ранок 12 січня знеструмленими через негоду лишаються 35 населених пунктів Миколаївської області.

Енергетики продовжують роботи з відновлення світла для споживачів, повідомили в «Миколаївобленерго».

«Це найскладніша ділянка мереж – зводимо їх фактично наново. Тримайте кулачки за нас та за 2,4 тисячі споживачів, які очікують на повернення світла», – додали там.

Негода на Миколаївщині. Що відомо?

Як повідомляли синоптики, вдень 7 січня та протягом доби 8 січня очікувались значні опади, дощ з переходом в сніг. Вночі 9 січня — сніг, ожеледь та хуртовини. Значне зниження температури до 8°-13° морозу. На дорогах ожеледиця та посилення вітру до 17-22 м/с.

Фахівці зазначили, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств й порушень роботи транспорту на окремих ділянках доріг області.

Мер Миколаєва заявив, що комунальні служби міста вже підготовлені на оперативне реагування та усунення можливих наслідків негоди.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що область також розпочала підготовку до ліквідації можливих наслідків та роботи Пунктів Незламності в цілодобовому режимі.

Станом на 8 січня в Миколаївській області через погіршення погоди кількість населених пунктів, у яких відсутнє електропостачання зросла до 208.

Водночас комунальні служби Миколаєва почали проводити обробку доріг реагентами. На вулицях міста працювало 10 одиниць спецтехніки «ЕЛУ автодоріг».

Також миколаївські рятувальники протягом доби витягнули зі слизьких доріг в області 6 автомобілів. Для цього підрозділи Головного управління ДСНС України здійснили 11 виїздів.