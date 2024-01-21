Завод «Новатек», що знаходиться у Ленінградській області РФ на узбережжі Балтійського моря, припинив операції після атаки безпілотників.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на інформацію компанії «Новатек».

Завод займається переробкою стабільного газового конденсату на нафту, а також відвантажує нафтопродукти на зовнішні ринки і розташований у прибережній зоні, поряд зі спеціалізованим терміналом, де зберігається продукція.

За повідомленням «Новатек», передає Bloomberg, завод з переробки газового конденсату в Усть-Лузі припинив усі технологічні операції.

У 2022 році підприємство переробило майже 7 мільйонів тонн газового конденсату. Конденсат є побічним продуктом видобутку природного газу та нафти.

Що сталося

Нагадаємо, у ніч на 21 січня в порту Усть-Луга Ленінградської області РФ загорівся хімічний термінал «Новатек». Пошкоджено велике газосховище. В РФ стверджують, що пожежа спалахнула внаслідок атаки двох безпілотників.

Пізніше українські ЗМІ повідомили, що нічна атака дронами на морський термінал у російському місті Усть-Луга Ленінградської області була спецоперацією Служби безпеки України. Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків Росії, але й значно ускладнює логістику палива для військових РФ.