ДТП у Миколаєві. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

У Миколаєві, 21 січня, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали двоє пішоходів. Поліція шукає свідків аварії.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

У Миколаєві поліція шукає свідків наїзду автомобіля на чоловіка та дитину. Фото: Нацполіція у Миколаївській області У Миколаєві поліція шукає свідків наїзду автомобіля на чоловіка та дитину. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

Зазначається, що інцидент трапився на проспекті Миру 21 січня, приблизно о 17:20, 43-річний водій автомобіля Gelly, рухаючись у напрямку проспекту Богоявленського, скоїв наїзд на 63-річного чоловіка та його дворічного онука, які перетинали проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок дорожньо-транспорної пригоди постраждалих з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували.

За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»). Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

«Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном 380 67 518 6621 або 102», — звернулися у поліції.

Нагадаємо, що нещодавно на Миколаївщині водій під дією наркотиків злетів у кювет, пасажир авто загинув на місці.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині 7 січня внаслідок зіткнення ВАЗ з деревом травмувалися четверо осіб, серед постраждалих є двоє дітей.