Внаслідок ранкового обстрілу Харкова військами РФ 23 січня у місті було пошкоджено газопровід середнього тиску.

Про це повідомили в «Нафтогазі України».

«23 січня, влучили в газопровід середнього тиску на території Харкова. Упродовж цієї зими аналогічних за масштабом влучань по газорозподільній сфері в місті не було», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що «Газмережі» ліквідували аварію на харківському газопроводі.

Для стабілізації тиску в газопроводі перекрито його частину. Від газопостачання відключені 12 будинків.

Доставку газу відновлять після усунення всіх наслідків російської атаки та проведення ремонтних робіт.

Обстріл 23 січня

Нагадаємо, вранці 23 січня російська армія вдарила ракетами по двом багатоповерховим будинкам Харкова. За попередніми даними, троє людей загинули, ще близько 30 постраждали.

Також Росія здійснила ракетну атаку на Київ. Внаслідок обстрілу постраждали 10 людей, у кількох районах столиці спалахнули пожежі.

Російська армія завдала комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Українські військові виявили 41 засіб повітряного нападу росіян. Сили оборони знищили 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55, 5 балістичних ракет «Іскандер-М» та одну керовану авіаційну ракету Х-59.