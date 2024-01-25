Кількість жертв внаслідок зсуву ґрунту, що відбувся 22 січня на південному заході Китаю, зросла до 34, ще 10 людей вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє AP.
Пошуково-рятувальні роботи тривали в умовах морозу та снігопаду. Понад 1000 рятувальників працювали на місці події з допомогою екскаваторів, безпілотників та рятувальних собак, поінформували в китайському МНС.
Причина зсуву ґрунту не уточнюється.
Нагадаємо, 18 січня внаслідок інтенсивних опадів у більшості річок і потічків на території Закарпаття відбулося підняття рівнів води, що подекуди призвело до негативних наслідків.
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Кількість жертв внаслідок зсуву ґрунту, що відбувся 22 січня на південному заході Китаю, зросла до 34, ще 10 людей вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє AP.
Пошуково-рятувальні роботи тривали в умовах морозу та снігопаду. Понад 1000 рятувальників працювали на місці події з допомогою екскаваторів, безпілотників та рятувальних собак, поінформували в китайському МНС.
Причина зсуву ґрунту не уточнюється.
Нагадаємо, 18 січня внаслідок інтенсивних опадів у більшості річок і потічків на території Закарпаття відбулося підняття рівнів води, що подекуди призвело до негативних наслідків.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
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