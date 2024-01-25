Кількість жертв внаслідок зсуву ґрунту, що відбувся 22 січня на південному заході Китаю, зросла до 34, ще 10 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє AP.

Пошуково-рятувальні роботи тривали в умовах морозу та снігопаду. Понад 1000 рятувальників працювали на місці події з допомогою екскаваторів, безпілотників та рятувальних собак, поінформували в китайському МНС.

Причина зсуву ґрунту не уточнюється.

Нагадаємо, 18 січня внаслідок інтенсивних опадів у більшості річок і потічків на території Закарпаття відбулося підняття рівнів води, що подекуди призвело до негативних наслідків.