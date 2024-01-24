Мешканець Миколаївщини незаконно вирубував дерева у лісі. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

У Миколаївській області інспектори викрили «чорного» лісоруба. Чоловік незаконно вирубав 4 дерев породи «Дуб».

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Інцидент стався 17 січня у полізахисному лісовому насадженні, розташованому біля села Стара Богданівка Миколаївського району Миколаївської області.

«Лісоруба» притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 65-1 КУпАП. Наразі він вже сплатив штраф у сумі 510 гривень.

Однак, для відшкодування збитків у 17,3 тисячі гривень, правопорушниику також подано позов.

Нагадаємо, що у середу, 6 грудня, на території ліцею «Ерудит» у Первомайську Миколаївській області незаконно зрубали 43 дерева різних порід.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині екологічні збитки внаслідок незаконної вирубки дерев склали 1 мільйон 812 тисяч 746 гривень.

Раніше на Миколаївщині викрили «чорних лісорубів», що завдали шкоди довкіллю на понад 500 тисяч гривень.

Перед тим повідомлялося, що жителя Первомайського району судитимуть за незаконну порубку дерев на землях природно-заповідного фонду на території парту «Бузький Гард».