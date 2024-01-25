Українське судно з зерном. Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

З 16 серпня 2023 українським коридором експортували 18 мільйонів тонн вантажів до 32 країн світу, з них 12,7 мільйонів — агропродукція.

Про це повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ).

За підсумками року порти України перевантажили близько 62 мільйона тонн вантажів. Зокрема, зернових — 45,5 мільйонів тонн та наливних — 6,3 мільйонів.

Так, з портів Великої Одеси за підсумками 2023 400 суден експортували 12,8 мільйонів тонн вантажів.

Окрім того, Дунайські порти перевантажили 32 мільйони тонн, тим самим перевищивши рекордні показники 2022.

Вантажообіг порту Ізмаїл збільшився більш ніж удвічі та досяг 20,2 мільйона тонн (в 2022 році — 8,8 мільйонів тонн).

Порт Рені досяг вантажообігу у 10 мільйонів тонн (в 2022 році — 6,8 мільйонів тонн), а Усть-Дунайськ — 1,7 мільйони тонн (в 2022 році — 785 тисяч тонн).

Нагадаємо, раніше президент заявив, що Україна отримає військові кораблі, які супроводжуватимуть судна у «зерновому коридорі».

На початку жовтня десять суден, попри погрози Росії, без інцидентів звершили рейси до основних українських портів на Чорному морі.

Як відомо, в акваторіях морських портів «Миколаїв» та «Ольвія» внаслідок російського вторгнення в Україну залишились заблокованими 29 вантажних торговельних суден, з яких немає жодного під прапором Турецької республіки, проте 6 з них мають турецьких судновласників, а 1 — турецьку керуючу компанію.

Пізніше Віталій Кім розповів, що ці судна готуються до виходу з місць перебування.