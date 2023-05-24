Очільник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім розповів, що 29 суден, які перебувають у портах готуються до виходу з місць перебування.

Про це він заявив під час сьогоднішнього брифінгу, пишуть НикВести.

«Готується можливість виходу судів з акваторії морського порту. Здається, 29 судів, з них 6 турецьких. По долучення Миколаєва до зернової угоди на разі немає, але воно в активній фазі. Моя особиста думка, це буде більш актуально, коли звільнять Кінбурнську косу, але на зараз Миколаїв не долучений до зернової угоди, на жаль. Питання йде про великі вантажні судна, іноземної власності», - сказав Віталій Кім.

Щодо екіпажу суден голова ОВА додав, що вони були частково евакуйовані.

«Є суда, де команди евакуйовані, є суда, де вантаж вже загрожує, тому що він лежить і може загорітися. Ситуація по кожному кораблю різна, на деякі ми доставляли їжу з водою, евакуйовували, погоджували з військовими, в інших випадках власники самі це робили. Ситуація різна, але вона на контролі», - відповів він.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Росія не перешкоджатиме виходу турецьких суден з Миколаївського морпорту та «Ольвії».

Нагадаємо, ще у листопаді минулого року українська сторона офіційно звернулася до партнерів з ініціативи безпечного транспортування агропродукції через Чорне море із пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік та приєднати до неї порт Миколаїв.

На початку 2023 року голова Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомив, що морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян зерновий коридор не зможе функціонувати.