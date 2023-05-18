Порт Миколаїв, архівне фото "НикВести"

В акваторіях морських портів «Миколаїв» та «Ольвія» внаслідок російського вторгнення в Україну залишились заблокованими 29 вантажних торговельних суден, з яких немає жодного під прапором Турецької республіки, проте 6 з них мають турецьких судновласників, а 1 турецьку керуючу компанію.

Такі дані приводить моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакція BlackSeaNews станом на вересень 2022 року.

З огляду на заяву Президента Туреччини Раджепа Тайїп Ердогана від 17 травня 2023 року про домовленість з «російськими друзями» щодо виходу турецьких суден з портів «Миколаїв» та «Ольвія», кореспондент «НикВести» поцікавився у начальника Миколаївської філії ДП «АМПУ» Андрія Гранатурова щодо долі іноземних суден в миколаївському порту.

Він підтвердив, що більшість іноземних суден у порту дійсно не є турецькими, але заявив, що не може прокоментувати, яким чином будуть реалізовані домовленості щодо розблокування руху суден, про які було оголошено напередодні.

— Я керую лише однією філією («Миколаїв», - прим.), і точну кількість суден загалом сказати не можу. Але ви праві, що турецькі судна — це лише частина. Не більша частина, - сказав Андрій Гранатуров.

Зазначимо, що за даними «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», в акваторіях миколаївських портів взагалі немає жодного судна під прапором Турецької республіки, але дійсно є 7 суден, якими керують або володіють компанії з турецькою реєстрацією. Ці судна ходять у море під прапорами держав Палау, Ліберії, Танзанії, Молдови та Барбадосу:

1. Балкер NEW CHALLENGE, належить компанії з Маршаллових островів, прапор Белізу; 2. Вантажне судно HACI EMINE ANA, належить компанії з Туреччини, прапор Палау; 3. Вантажне судно SUN AQUAMARINE, належить компанії з Китаю, прапор Маршаллових островів; 4. Танкер HARALD MAERSK, належить компанії з Данії, прапор Данії; 5. Балкер STAR PAVLINA, належить компанії з Греції, прапор Ліберії; 6. Балкер MALLARD S, належить компанії з Туреччини, прапор Ліберії; 7. Вантажне судно VENUS, належить компанії з Туреччини, прапор Танзанії; 8. Балкер OCEANIC ISLAND, належить компанії з Греції, прапор Мальти; 9. Балкер BANGLAR SAMRIDDHI, належить компанії з Бангладеш, прапор Бангладеш; 10. Вантажне судно ZEYBEK, належить компанії з Панами, керує судном компанія з Туреччини, прапор Молдови; 11. Вантажне судно CAPT.PAVEL OVSIENKO, належить компанії з України, прапор Молдови; 12. Балкер MARIKA, належить компанії з Греції, прапор Ліберії; 13. Вантажне судно ORION S, належить компанії з Туреччини, прапор Палау; 14. Танкер BLACK FUEL, належить компанії з України, прапор Танзанії; 15. Танкер BRENTIX, належить компанії з України, прапор Танзанії; 16. Вантажне судно CENGIZ BEY, належить компанії з Туреччини, прапор Барбадос; 17. Балкер PANDA, належить компанії з Греції, прапор Панами; 18. Балкер MARYLAND, належить компанії з Естонії, прапор Ліберії; 19. Балкер FILIA JOY, належить компанії з Греції, прапор Панами; 20. Балкер BOEN ITHAKI, належить компанії з Греції, прапор Маршаллових островів; 21. Танкер TRF MIAMI, належить компанії з Норвегії, прапор Маршаллових островів; 22. Танкер MTM RIO GRANDE, належить компанії з Сінгапуру, прапор Сінгапуру; 23. Балкер ALBY LIBERTY, належить компанії з України, прапор Панами; 24. Балкер ITHACA PROSPECT, належить компанії з Греції, прапор Панами; 25. Балкер ARAYA, належить компанії з Великобританії, прапор Мальти; 26. Вантажне судно SKYMOON 1, належить компанії з Туреччини, прапор Молдови; 27. Танкер DONG FU SHAN, належить компанії з Китаю, прапор Гонконгу; 28. Танкер SPRING PLOEG, належить компанії з Норвегії, прапор Кайманових островів; 29. Балкер CHARIANA L, належить компанії з Греції, прапор Маршаллових островів.

Наразі невідомо як буде реалізовуватись домовленість про розблокування миколаївських портів для виходу суден, про яку заявив Президент Туреччини Раджеп Ердоган, та які судна будуть включені у відповідний «караван», оскільки багато з компаній судновласників зареєстровані в офшорних зонах і можуть насправді мати турецькі коріння.

Можливо, приписку судна будуть також визначати за отримувачем вантажу, оскільки іноді за умовами контракту відповідальність за судно може нести компанія, яка замовила послуги з транспортування вантажу. Як відомо, досить часто покупцем зернових з Миколаївської області були саме турецькі компанії.

Також невідомо, яким чином поводитись з двома з 29 наведених суден, що можуть бути заблокованими у приватному порті «Очаків», який зараз є заарештованим разом з іншими активами Вадима Новінського. З одного боку Раджеп Ердоган згадував лише «Миколаїв» та «Ольвію», з іншого, шлях руху суден буде неминуче проходити між Очаковом та Кінбурнською косою.

Таким чином, наразі невідомо, як буде визначатись «турецькість» суден: за прапором, під яким вони ходять, за реєстрацією судновласника або керуючої компанії, за власником вантажу або за кінцевим бенефіціарним власником офшорної компанії, яка володіє судном.

Нагадаємо, ще у листопаді минулого року українська сторона офіційно звернулася до партнерів з ініціативи безпечного транспортування агропродукції через Чорне море із пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік та приєднати до неї порт Миколаїв.

На початку 2023 року голова Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомив, що морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян зерновий коридор не зможе функціонувати.