На Миколаївщині склали адмінпротоколи на рибалок, які попри заборону ловили рибу в зимувальній ямі. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

Миколаївські правоохоронці та рибоохоронний патруль виявили рибалок-правопорушників, які ловили рибу в зимувальних ямах.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

У Миколаївській області затримали рибалок-правопорушників. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

У ході відпрацювання Олександрівського водосховища у Миколаївському районі поліцейські управління превентивної діяльності обласного главку спільно з рибоохоронним патрулем виявили вісьмох правопорушників, які займались виловом риби на зимувальній ямі.

Відносно них інспектори рибоохоронного патруля склали адміністративні матеріали. Рибалкам загрожує штраф до 170 гривень.

Правоохоронці нагадали, що з метою збереження водних біоресурсів під час їх зимівлі, на рибогосподарських водних об’єктах встановлюється заборона на лов в зимувальних ямах. Також поліцейські застерігають громадян, нині під час похолодання та невеликих приморозків на водоймах утворюється тонка крига і виходити на лід дуже небезпечно. Крига ще не набрала потрібної товщини і може провалитись.

Нагадаємо, що у Миколаївському районі правоохоронці спіймали браконьєрів на незаконному вилові риби та раків. Сума завданих збитків державі склала понад 613 тисяч гривень.

Раніше, на Миколаївщині троє чоловіків попри заборону, незаконним шляхом виловили 709 особин різної породи риб та крабів. Браконьєри завдали довкіллю шкоди на 880 тисяч гривень.

До того ж у Миколаївському районі було виявлено громадянина, який за допомогою сітки ловив рибу.