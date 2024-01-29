На деокупованих територіях Миколаївської області правоохоронці продовжують документувати факти порушення Росією законів та звичаїв війни.

В одному з сіл Первомайської громади правоохоронці оглянули місця дислокації військовослужбовців РФ — понад 10 будинків, в яких лишилась низка слідів їх перебування, повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Мешканці розповіли про руйнування росіянами житлових будинків та жорстоке поводження з місцевими. Крім того, правоохоронці встановили факт вбивства російськими солдатам 74-річного місцевого мешканця.

Воєнні злочини РФ у селі Первомайської громади. Фото: Миколаївська обласна прокуратура Воєнні злочини РФ у селі Первомайської громади. Фото: Миколаївська обласна прокуратура Воєнні злочини РФ у селі Первомайської громади. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

За даними слідства, усе вилучене буде направлено для проведення відповідних експертиз. Також встановлюються всі обставини вчинення росіянами воєнних злочинів, досудові розслідування тривають.

У прокуратурі зазначили, що проведення розшукових дій ускладнюється у зв’язку з мінуванням армією РФ околиць села.

Нагадаємо, що правоохоронці розслідували вже понад сотню тисяч воєнних злочинів росіян на території України.

Як відомо, в Україні правоохоронці повідомили про підозру 477 російським військовим у вчиненні воєнних злочинів, зокрема 77 з них були засуджені.