На деокупованих територіях Миколаївської області правоохоронці продовжують документувати факти порушення Росією законів та звичаїв війни.
В одному з сіл Первомайської громади правоохоронці оглянули місця дислокації військовослужбовців РФ — понад 10 будинків, в яких лишилась низка слідів їх перебування, повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
Мешканці розповіли про руйнування росіянами житлових будинків та жорстоке поводження з місцевими. Крім того, правоохоронці встановили факт вбивства російськими солдатам 74-річного місцевого мешканця.
За даними слідства, усе вилучене буде направлено для проведення відповідних експертиз. Також встановлюються всі обставини вчинення росіянами воєнних злочинів, досудові розслідування тривають.
У прокуратурі зазначили, що проведення розшукових дій ускладнюється у зв’язку з мінуванням армією РФ околиць села.
Нагадаємо, що правоохоронці розслідували вже понад сотню тисяч воєнних злочинів росіян на території України.
Як відомо, в Україні правоохоронці повідомили про підозру 477 російським військовим у вчиненні воєнних злочинів, зокрема 77 з них були засуджені.
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На деокупованих територіях Миколаївської області правоохоронці продовжують документувати факти порушення Росією законів та звичаїв війни.
В одному з сіл Первомайської громади правоохоронці оглянули місця дислокації військовослужбовців РФ — понад 10 будинків, в яких лишилась низка слідів їх перебування, повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
Мешканці розповіли про руйнування росіянами житлових будинків та жорстоке поводження з місцевими. Крім того, правоохоронці встановили факт вбивства російськими солдатам 74-річного місцевого мешканця.
За даними слідства, усе вилучене буде направлено для проведення відповідних експертиз. Також встановлюються всі обставини вчинення росіянами воєнних злочинів, досудові розслідування тривають.
У прокуратурі зазначили, що проведення розшукових дій ускладнюється у зв’язку з мінуванням армією РФ околиць села.
Нагадаємо, що правоохоронці розслідували вже понад сотню тисяч воєнних злочинів росіян на території України.
Як відомо, в Україні правоохоронці повідомили про підозру 477 російським військовим у вчиненні воєнних злочинів, зокрема 77 з них були засуджені.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|