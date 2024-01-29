На Миколаївщині судитимуть зрадницю. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

На Миколаївщині судитимуть мешканку Очакова, яка здавала позиції ЗСУ ворогу та виправдовувала збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

За даними слідства, у липні 2023 року обвинувачена була завербована співробітником спецслужб РФ. За завданням куратора жінка збирала розвіддані про місця базування підрозділів ЗСУ, військової техніки та боєприпасів на території міста Очакова.

Зібрану інформацію із зазначенням координат жінка пересилала за допомогою месенджеру Telegram.

Миколаївською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жительки міста Очакова за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (частина 2 стаття 111 КК України).

Фігурантці обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що 22 січня Служба безпеки України затримала мешканця Миколаєва за підозрою у роботі на спецслужби РФ.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині затримано місцеву жительку, яку підозрюють у стеженні за підрозділами морпіхів Збройних сил України на Миколаївщині.