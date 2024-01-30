Вранці у вівторок, 30 січня, окупаційна влада окупованого Криму заявила про атаку безпілотників на півострів.

Про це заявив псевдогубернатор Севастополя Михаіл Развожаєв.

«За попередньою інформацією, сили ППО збили БПЛА над акваторією у районі Бельбека. Усі служби приведені у стан бойової готовності. Рятувальна служба Севастополя зараз не фіксує пошкодження інфраструктури», — написав він.

Крім того, вночі вибухи лунали у селищі Кача. За інформацією місцевих жителів, звуки вибухів було чути в Саках.

Також, за даними Міноборони РФ, вночі проти 30 січня атаку БПЛА було здійснено на чотири області Росії: Бєлґородську, Брянську, Калузьку та Тульську.

Як зазначає російське агентство «ТАСС», посилаючись на російське відомство, над територією Росії та окупованого Криму зафіксували 21 безпілотник. П'ять з них атакували об'єкти в Бєлґородській області, три — в Брянській, а також по одному — в Тульській і Калузькій областях.

Нагадаємо, 18 січня, росіяни заявили, що дрони атакували Петербурзький нафтовий термінал на території Ленінградської області РФ.

Рані в РФ також заявили, що в ніч на 15 січня засоби протиповітряної оборони збили три українські ракети «Точка-У».

9 січня росіяни заявили про атаку дронів. Безпілотники нібито вдарили по нафтобазі у місті Орел, а також «‎Ореленерго»‎.

Раніше повідомлялося, що вночі 16 січня у російському місті Воронеж пролунала серія потужних вибухів. Місцева влада заявила про атаку дронів на місто.