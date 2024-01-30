У Миколаєві виникла пожежа у житловому будинку. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Впродовж минулої доби, 29 січня, на території Миколаївської області зафіксовано 12 пожеж.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Миколаївській області.

На Миколаївщині за добу виникло 5 пожеж.Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що вранці у місті через коротке замикання електропроводки сталося два епізоди: загорілося дерев'яне оздоблення в офісному приміщенні на першому поверсі двоповерхової будівлі, його ліквідували на площі 2 квадратних метрів.

Також коротке замикання виникло в кабінеті сімейної амбулаторії, тут обійшлося без подальшого горіння.

Зокрема, з невстановленої причини вдень загорілося сміття в будівлі, що не експлуатується. Площа пожежі становила 10 квадратних метрів.

Надвечір пожежники ліквідували спалах на балконі на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Горіло на площі 5 квадратних метрів.

Майже одночасно через необережне поводження з вогнем сталася пожежа в будівлі школи, що не експлуатується. Вогонь рятувальники приборкали на площі 15 квадратних метрів.

Загалом залучалося понад 30 пожежників та 8 спецавтомобілів.

Нагадаємо, рятувальники миколаївського гарнізону ДСНС протягом 26 та 27 січня ліквідували три пожежі на території області та міста.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві вдень 27 січня в підвалі пʼятиповерхового будинку по вулиці 12-й Повздовжній сталась пожежа.