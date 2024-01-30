Впродовж минулої доби, 29 січня, на території Миколаївської області зафіксовано 12 пожеж.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Миколаївській області.
Зазначається, що вранці у місті через коротке замикання електропроводки сталося два епізоди: загорілося дерев'яне оздоблення в офісному приміщенні на першому поверсі двоповерхової будівлі, його ліквідували на площі 2 квадратних метрів.
Також коротке замикання виникло в кабінеті сімейної амбулаторії, тут обійшлося без подальшого горіння.
Зокрема, з невстановленої причини вдень загорілося сміття в будівлі, що не експлуатується. Площа пожежі становила 10 квадратних метрів.
Надвечір пожежники ліквідували спалах на балконі на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Горіло на площі 5 квадратних метрів.
Майже одночасно через необережне поводження з вогнем сталася пожежа в будівлі школи, що не експлуатується. Вогонь рятувальники приборкали на площі 15 квадратних метрів.
Загалом залучалося понад 30 пожежників та 8 спецавтомобілів.
Нагадаємо, рятувальники миколаївського гарнізону ДСНС протягом 26 та 27 січня ліквідували три пожежі на території області та міста.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві вдень 27 січня в підвалі пʼятиповерхового будинку по вулиці 12-й Повздовжній сталась пожежа.
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Впродовж минулої доби, 29 січня, на території Миколаївської області зафіксовано 12 пожеж.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Миколаївській області.
Зазначається, що вранці у місті через коротке замикання електропроводки сталося два епізоди: загорілося дерев'яне оздоблення в офісному приміщенні на першому поверсі двоповерхової будівлі, його ліквідували на площі 2 квадратних метрів.
Також коротке замикання виникло в кабінеті сімейної амбулаторії, тут обійшлося без подальшого горіння.
Зокрема, з невстановленої причини вдень загорілося сміття в будівлі, що не експлуатується. Площа пожежі становила 10 квадратних метрів.
Надвечір пожежники ліквідували спалах на балконі на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Горіло на площі 5 квадратних метрів.
Майже одночасно через необережне поводження з вогнем сталася пожежа в будівлі школи, що не експлуатується. Вогонь рятувальники приборкали на площі 15 квадратних метрів.
Загалом залучалося понад 30 пожежників та 8 спецавтомобілів.
Нагадаємо, рятувальники миколаївського гарнізону ДСНС протягом 26 та 27 січня ліквідували три пожежі на території області та міста.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві вдень 27 січня в підвалі пʼятиповерхового будинку по вулиці 12-й Повздовжній сталась пожежа.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|