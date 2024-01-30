Шпак Аліна Ігорівна. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

У Миколаєві правоохоронці розшукують 16-річну Шпак Аліну Ігорівну.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Як відомо, дівчина 29 січня пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась, її місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст 160 см, худорлявої статури, волосся темне.

Зазначається, що дівчина була одягнута у чорного кольору пуховик, штани та черевики.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваної або надати будь-яку іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 2 Баштанського райвідділу за адресою: Миколаївська область, місто Снігурівка, вулиця Валерія Бойченка, 37/1, або за телефонами — (067)544-26-38, 102.

Нагадаємо, в Миколаєві, 8 січня, патрульні розшукали та повернули додому зниклу дитину. Хлопчик загубився, коли вони з батьком набирали воду у подвір'ї будинку.

Раніше повідомлялося, що 25 січня поліція повернула додому 16-річну дівчину, яка пішла до свого хлопця в інший район міста.

До того ж, у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.