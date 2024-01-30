У Миколаєві правоохоронці розшукують 16-річну Шпак Аліну Ігорівну.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Як відомо, дівчина 29 січня пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась, її місцезнаходження невідоме.
Прикмети: зріст 160 см, худорлявої статури, волосся темне.
Зазначається, що дівчина була одягнута у чорного кольору пуховик, штани та черевики.
Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваної або надати будь-яку іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 2 Баштанського райвідділу за адресою: Миколаївська область, місто Снігурівка, вулиця Валерія Бойченка, 37/1, або за телефонами — (067)544-26-38, 102.
Нагадаємо, в Миколаєві, 8 січня, патрульні розшукали та повернули додому зниклу дитину. Хлопчик загубився, коли вони з батьком набирали воду у подвір'ї будинку.
Раніше повідомлялося, що 25 січня поліція повернула додому 16-річну дівчину, яка пішла до свого хлопця в інший район міста.
До того ж, у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.
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У Миколаєві правоохоронці розшукують 16-річну Шпак Аліну Ігорівну.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Як відомо, дівчина 29 січня пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась, її місцезнаходження невідоме.
Прикмети: зріст 160 см, худорлявої статури, волосся темне.
Зазначається, що дівчина була одягнута у чорного кольору пуховик, штани та черевики.
Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваної або надати будь-яку іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 2 Баштанського райвідділу за адресою: Миколаївська область, місто Снігурівка, вулиця Валерія Бойченка, 37/1, або за телефонами — (067)544-26-38, 102.
Нагадаємо, в Миколаєві, 8 січня, патрульні розшукали та повернули додому зниклу дитину. Хлопчик загубився, коли вони з батьком набирали воду у подвір'ї будинку.
Раніше повідомлялося, що 25 січня поліція повернула додому 16-річну дівчину, яка пішла до свого хлопця в інший район міста.
До того ж, у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|